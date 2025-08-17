Alcalde de Monclova anuncia Carrera de la Juventud 5K para fomentar la disciplina deportiva

Para seguir fortaleciendo la disciplina deportiva entre la juventud monclovense, y como parte de las actividades del Mes de la Juventud, el alcalde Carlos Villarreal, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, a través del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) que encabeza Ivan Terashima, anunció la Carrera de la Juventud 5K.

Esta carrera se llevará a cabo el próximo domingo 31 de agosto en Monclova y busca fomentar la convivencia y disciplina entre los jóvenes de la región Centro-Desierto.

Para incentivar una mayor participación, se entregarán 300 kits gratuitos para los primeros inscritos y premios, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado para impulsar el deporte entre la juventud coahuilense. Los kits estarán disponibles directamente en los planteles educativos de registro y serán distribuidos con el apoyo del Municipio de Monclova, la Secretaría de Desarrollo Social, e ICOJUVE.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que los jóvenes son pieza fundamental en el desarrollo de Monclova: "Esta carrera no solo es deporte, es también un espacio de encuentro donde los jóvenes de Monclova y la Región Centro demuestran que tienen la capacidad y la fuerza para seguir construyendo un mejor futuro", expresó.

Por su parte Ivan Terashima titular del ICOJUVE, invitó a los jóvenes y familias de la región a participar en esta carrera recreativa en la que se espera la asistencia de más de 400 corredores. "Queremos agradecer al alcalde Carlos Villarreal, un gran aliado de la juventud, por su apoyo para que esta carrera sea gratuita y cuente con premios para los participantes", agregó.

En el anuncio de esta carrera, estuvieron presentes: el director de la Juventud en Monclova, Enrique Mancha; la regidora de Atención a la Juventud, Ana María Osoria; el subsecretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Luis Durán y directores de diferentes planteles educativos.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la juventud, sumando esfuerzos con el Gobierno del Estado para impulsar más espacios de desarrollo, deporte y convivencia.