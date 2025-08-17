Caos en Saltillo por lluvia intensa

Lo que parecía una tarde soleada y tranquila de sábado se convirtió en cuestión de minutos en un escenario de caos para Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Una fuerte lluvia, acompañada de intensas ráfagas de viento, azotó la región alrededor de la 1:30 de la tarde, dejando múltiples afectaciones en zonas urbanas e industriales.

Aunque la tormenta duró poco más de media hora, los daños fueron significativos. Protección Civil de los tres municipios recibió decenas de reportes por árboles caídos, postes derribados, automóviles varados, semáforos dañados, cortes en el suministro eléctrico e inundaciones en diversos sectores.

En Saltillo, las avenidas del norte como el bulevar Venustiano Carranza registraron encharcamientos severos. En algunos tramos, el agua rebasó las banquetas, lo que provocó la detención del tráfico y dejó a varios vehículos atrapados.

Uno de los puntos más críticos fue el bulevar Miguel Ramos Arizpe, cerca de la empresa Chrysler, donde el agua acumulada dejó autos varados. También se reportó la caída de un semáforo en el cruce de Isidro López con bulevar Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, lo que complicó aún más la movilidad.

En la colonia Virreyes y en la zona del López Zertuche, los fuertes vientos provocaron la caída de árboles y daños a la infraestructura urbana.

En Ramos Arizpe, la lluvia sorprendió a decenas de automovilistas y trabajadores de parques industriales, especialmente en áreas donde el drenaje pluvial no logró contener el aguacero repentino.

En Arteaga, se reportaron incidentes menores, pero Protección Civil también atendió llamados relacionados con cortes de luz y caída de ramas.

En la zona industrial de Derramadero, al sur de Saltillo, se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica, afectando temporalmente las operaciones en algunas empresas. Según reportes preliminares, la causa fue el colapso de líneas por el viento.

El fenómeno sorprendió a la ciudadanía, ya que durante la mañana el clima se mantuvo soleado y sin indicios de lluvia. Las autoridades recomendaron mantenerse al tanto de los avisos climatológicos, ya que se prevé que continuarán las condiciones inestables en las próximas horas.