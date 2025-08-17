Magistrado Miguel Mery Ayup respalda integridad de juez Óscar Cadena en caso de robo millonario

En medio de la tensión social que ha provocado el proceso por el presunto robo millonario en un hotel de Monclova, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia en Coahuila, Miguel Mery Ayup, lanzó un mensaje contundente: el juez encargado del caso, Óscar Cadena, es un profesional íntegro y no actúa bajo intereses externos.

"Óscar Cadena no está vendido, es un gran juez. El Poder Judicial no está comprado por nadie", afirmó Mery Ayup, al responder a las críticas que han surgido por la detención de dos trabajadoras del hotel acusadas de haber sustraído 1.5 millones de pesos de un huésped.

El magistrado recalcó que no existe todavía ninguna sentencia en contra de las empleadas, pues el procedimiento se encuentra apenas en la etapa de investigación formal. Subrayó que las decisiones judiciales se tomarán únicamente con base en pruebas, no en especulaciones ni presiones.

"No adelantemos juicios mediáticos. Confíen en que serán las pruebas las que definan la verdad. Quien resulte responsable recibirá una sentencia ejemplar, pero eso deberá quedar demostrado en el tribunal", expresó durante un encuentro con abogados de la región.

Mery Ayup reconoció que la mediatización del caso ha generado percepciones negativas sobre la imparcialidad del proceso, pero defendió la independencia judicial. "Nosotros somos árbitros, no parte del conflicto. La justicia se construye en los juzgados, con evidencias y con imparcialidad absoluta", puntualizó.

Con estas declaraciones, el magistrado busca contener la inconformidad social y reforzar la confianza en el Poder Judicial, en uno de los procesos más polémicos que ha vivido Monclova en los últimos meses.