Magistrado anuncia remodelación en penal de Monclova para justicia ágil

El edificio del Centro de Justicia Penal en Frontera ya no da para más. Con paredes cuarteadas y un deterioro visible, las autoridades judiciales determinaron que no se destinará un solo peso más a su reparación.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que la solución será definitiva: el traslado de las oficinas a un espacio dentro del penal de Monclova, en la carretera a Candela. Para ello se destinará una inversión de 8 millones de pesos, con el propósito de adecuar el inmueble y garantizar condiciones dignas para abogados, jueces y ciudadanos.

Los trabajos de remodelación iniciarán a principios de septiembre y se prevé que en un plazo máximo de cuatro meses quede lista la nueva sede. "Se trata de construir un espacio funcional y seguro, acorde a lo que demanda el sistema penal acusatorio", afirmó Mery Ayup durante un encuentro con litigantes de la región.

El magistrado reconoció la inconformidad de los abogados por la precariedad en la que se encontraban trabajando, pero destacó que esta decisión responde a la necesidad de avanzar hacia una justicia más ágil y confiable. También agradeció el respaldo del municipio de Monclova, al asegurar que esta inversión permitirá dejar atrás años de rezago en infraestructura judicial.