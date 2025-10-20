Festival 'Celebrando la luz y no las tinieblas' de la Iglesia Cristo Vive en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Con el propósito de exaltar la luz de Jesús y ofrecer un espacio seguro y familiar durante la noche del 31 de octubre, la iglesia Cristo Vive realizará el festival 'Celebrando la luz y no las tinieblas', un evento que por más de once años ha reunido a miles de familias monclovenses.

En esta ocasión el evento cambiará de sede.

Emanuel Alvarado Flores, responsable del evento, explicó que el objetivo es brindar una alternativa sana para los niños y sus familias, en una fecha que muchas veces se asocia con prácticas ajenas a los valores cristianos.

"Queremos que los niños tengan un lugar donde convivir, donde haya alegría, seguridad y un mensaje de esperanza. Este festival es para recordar que Jesús es la luz del mundo", expresó.

El evento se llevará a cabo el 31 de octubre a las 6:00 de la tarde, a un costado del Teatro de la Ciudad, y contará con juegos mecánicos, dulces, juguetes y comida totalmente gratuita.

De acuerdo con los organizadores, en ediciones anteriores han asistido hasta cinco mil personas, lo que ha convertido al festival en una tradición esperada por las familias de Monclova y la región.

Emanuel Alvarado añadió que, más allá del entretenimiento, el mensaje central del encuentro es fomentar valores espirituales y proteger a la niñez.

"En lo espiritual, esa noche se abren muchas puertas a la oscuridad: brujería, hechicería y prácticas que afectan la vida de las personas. Y en lo físico, también hay quienes aprovechan la fecha para cometer delitos o dañar a los niños. Por eso queremos ofrecer una opción distinta, una noche de luz y bendición", subrayó.

La iglesia Cristo Vive es reconocida por su labor de atención a personas con problemas de adicción, pero en esta ocasión abre sus puertas a toda la comunidad para una celebración familiar, positiva y de fe.