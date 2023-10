Evita abuso a alumna trabajador de Aktivos

Un héroe sin capa, es Rogelio Fonguín empleado de Aktivos, que este lunes por obra del destino estaba en el lugar adecuado para evitar que una jovencita fuera mancillada.

Rogelio es Jefe de Mantenimiento en Transportes Regulares Especializados Kamar, y este lunes a la una de la tarde y diez minutos manejaba por una calle cercana a un supermercado de la Avenida Sidermex, cuando a su paso alcanzó a ver a un tipo que jaloneaba a una chica y la llevaba hacia unos matorrales.

"Sentí que la sangre me hervía de coraje, me estacioné como pude, bajé del trailer y corrí hacia ellos, cuando logré quitársela al tipo que lo único que hizo fue agarrarse a correr, yo me quedé consolando a la jovencita, una muchacha que estudia en el CECyTEC, ella llorando como pudo le habló a su mamá", explico.

La joven vive en la Colonia Eva Sámano, así que la madre no tardó mucho en llegar hacia donde ellos estaban, y una vez que le entregó a su hija, Rogelio Alberto Fonguin, comenzó a indagar para dónde había corrido el agresor.

"En ese momento tomé mi teléfono marqué para que viniera la patrulla, yo estaba hablando con los de seguridad pública y seguía corriendo, porque no quería el tipo se nos perdiera de vista", comentó.

Rogelio localizó al agresor que se encontraba después de la clínica 86, pasando la Secundaria Técnica 76 y una tienda de conveniencia, debajo de una camioneta, cuando trató de sacarlo para detenerlo, el tipo se metió a la casa de ese lugar con el consentimiento y protección de la moradora.

"Salió un señor de la vivienda y me dijo que si no iba la patrulla no lo entregarían, en eso llegó la policía pero el agresor ya había escapado y corría por los techos de las casas, así que seguimos la persecución hasta que lo detuvo la policía", comentó.

La joven agredida quedó toda rasguñada en cara y cuello, al ser forcejeada por su agresor, ella y su madre iban en la patrulla para interponer la denuncia por el intento de violación.

Rogelio al terminar el suceso, se sintió ampliamente satisfecho por su buena acción y al ser entrevistado por La Voz de Monclova, dijo "lo primero que pensé fue en mi hija, yo tengo una niña y no me gustaría que nunca le pasara algo así".

El joven empleado de Aktivos es casado, su esposa Ana Karen se dijo muy orgullosa de la buena acción de su marido.

La familia de Rogelio la compone su esposa Ana Karen, su niña Victoria de 3 años y su niño "Kelo" de seis años, además de una bebé que viene en camino y nacerá en dos meses aproximadamente.

El joven héroe tiene 3 años trabajando para Aktivos, y dice que en anteriores ocasiones ya le han pasado situaciones en las que debe actuar para salvar vidas, como por ejemplo a operadores que sufren algún accidente para sacarlos de la cabina.

"Pero nunca algo así como hoy, espero que la muchacha logre reponerse pronto", comentó, tras destacar que en ese mismo lugar donde sucedió la agresión ya han pasado sucesos anteriormente "a una compañera de trabajo en una ocasión la agredieron ahí también".

Y del agresor, dijo que supo por los vecinos del lugar y por la misma policía que se trata de una persona ya identificada como delincuente por varios tipos de delitos que ha cometido con anterioridad.