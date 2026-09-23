Llaman a evitar especulaciones sobre AHMSA a horas de vencer plazo para la subasta

MONCLOVA, COAH.- A horas de que concluya el plazo para que los interesados en adquirir AHMSA y MINOSA acrediten los requisitos establecidos por la autoridad judicial, en la Región Centro prevalece la incertidumbre sobre el futuro de la siderúrgica.

Sergio Sisbeles, subsecretario de Gobierno en la Región Centro, llamó a evitar especulaciones y esperar a que concluya el plazo fijado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

"No hay que jugar con la incertidumbre. Son plazos perentorios, muy claros y muy precisos por parte de los organismos judiciales y, en este caso, la ley es muy clara y los plazos también", señaló.

Plazo y Procedimiento de Subasta

Explicó que será hasta que concluya el plazo, establecido para este miércoles a las 23:59 horas, cuando se conozca quiénes cumplieron con los requisitos para participar en el procedimiento, mientras que la audiencia de subasta está programada para el viernes 25 de septiembre.

"Vamos a esperar a que fenezca el plazo, que es el día de hoy a las 23 horas con 59 minutos, para la presentación de estos requisitos que se soliciten y, a su vez, que se pueda dictar ya el fallo correspondiente ahora en fecha 25 de septiembre", indicó.

El proceso contempla la venta de AHMSA y MINOSA como una sola unidad productiva.

Sisbeles pidió no adelantar escenarios sobre el resultado del procedimiento, al señalar que cualquier especulación puede afectar a una región que desde hace años resiente la crisis de AHMSA, particularmente a los extrabajadores y sus familias.

"Hay que evitar la especulación porque no es otra cosa más que la afectación de un problema que ya conocemos, de un problema que nos duele mucho porque los compañeros exobreros de AHMSA y sus familias, pues ahora sí que nos solidarizamos y empatizamos en lo que están pasando", expresó.

Estrategia de Diversificación Económica

El funcionario destacó que, paralelamente al proceso de AHMSA, el Gobierno de Coahuila impulsa una estrategia de diversificación económica para la Región Centro, mediante la llegada de nuevas inversiones y el desarrollo de otros sectores.

Como ejemplo, mencionó la instalación de Yura Corporation, empresa que ya cuenta con una línea de producción en funcionamiento y que, de acuerdo con Sisbeles, actualmente genera alrededor de 450 empleos.

Agregó que la expectativa es que la empresa cierre 2026 con cerca de mil 300 empleos en total, como parte de la estrategia para ampliar las alternativas laborales en la región.

Sisbeles también señaló que esta diversificación contempla sectores como el turismo y el turismo deportivo, mientras la Región Centro permanece a la espera de conocer qué ocurrirá con AHMSA una vez que concluya el proceso judicial.

La audiencia de subasta de AHMSA y MINOSA está programada para el 25 de septiembre a las 10:00 horas, en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México.