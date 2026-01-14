Diego Garduño realiza cateos en Sabinas: cuatro detenidos

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño Guzmán, informó que en los últimos días se han realizado cuatro cateos en la región carbonífera, gracias a denuncias ciudadanas. Estos cateos se llevaron a cabo en Nueva Rosita, Sabinas y otros municipios, y resultaron en la detención de cuatro personas.

"Regresamos de labores el día siete de noviembre y en cinco días hábiles hemos generado resultados palpables y tangibles", dijo Garduño Guzmán. El delegado destacó que la idea es llegar a un número similar o incluso superar el número de cateos realizados el año pasado, cuando se generaron 55 cateos en total.

Garduño Guzmán enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la delincuencia. "La participación ciudadana es crucial, es fundamental fomentar la cultura de la denuncia y la participación ciudadana", dijo. El delegado también destacó que la presencia policíaca y del ministerio público en operativos de cobija, alimentos, café y convivencia en las pulgas o mercaditos inhibe la comisión de hechos ilícitos.

Además, Garduño Guzmán mencionó la coordinación entre los tres miembros del gobierno para robustecer las líneas de investigación y permitir un Coahuila blindado y seguro. "Se cuenta con la participación total de los coroneles, de los mayores, de los respectivos capitanes", dijo.

El delegado de la Fiscalía General del Estado reiteró el compromiso de blindar el estado y generar mejores resultados en la ciudad, siguiendo las indicaciones del gobernador Manolo Jiménez. La Fiscalía General del Estado invita a la ciudadanía a seguir denunciando y participando en la lucha contra la delincuencia.