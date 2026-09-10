Encuentran sin vida a hombre sobre la Federal 57 en Nava; investigan posible atropellamiento

NAVA, COAH.— Un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado sin vida durante la mañana de este miércoles sobre la Carretera Federal 57, a la altura del Callejón del Sapo, antes de llegar al sector donde se encuentran los reductores de velocidad.

El reporte se recibió alrededor de las 7:03 de la mañana, luego de que automovilistas alertaran sobre una persona tendida sobre la carretera. Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para valorar al hombre.

Los socorristas encontraron al individuo con diversas lesiones visibles, entre ellas una aparente fractura en el brazo izquierdo. Tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El hombre no portaba ninguna identificación que permitiera establecer de inmediato su identidad. De manera preliminar, se calculó que tendría alrededor de 30 años. Vestía pantalón de mezclilla y camiseta tipo polo de color azul.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Un detalle que llamó la atención fue que el hombre se encontraba sin zapatos, mientras que el calzado fue localizado a varios metros de distancia. Esta circunstancia generó la hipótesis de que pudo haber sido golpeado por algún vehículo; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre un posible atropellamiento.

El área fue acordonada para preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Personal de la Fiscalía llevó a cabo los peritajes necesarios para establecer cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación del fallecido.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente qué provocó las lesiones que terminaron con la vida del hombre, por lo que será mediante la investigación y los estudios periciales como se determine la causa del fallecimiento.