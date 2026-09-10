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Coahuila

Delincuentes utilizan Roblox para extorsionar a menores

Delincuentes contactaron a un menor mediante el videojuego para obtener información personal y datos familiares.

Por Azucena Tenorio - 10 septiembre, 2026 - 10:32 a.m.
Autoridades lograron localizar a un menor que fue contactado por presuntos extorsionadores a través del videojuego.
Autoridades lograron localizar a un menor que fue contactado por presuntos extorsionadores a través del videojuego.
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      SACRAMENTO, COAH.- Delincuentes utilizan el videojuego Roblox para obtener información personal de menores y sus familias, como parte de un nuevo método de extorsión detectado en Sacramento, informó David Alejandro Ramírez Sánchez, director de Seguridad Pública municipal.

      Método de extorsión a través de videojuegos

      El funcionario señaló que recientemente se registró un caso en el que un menor fue contactado mediante el juego y, a través de este, los presuntos estafadores obtuvieron información que les permitió conocer números telefónicos y datos de sus padres.

      Posteriormente, los delincuentes habrían incomunicado al menor para evitar que tuviera contacto con.

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