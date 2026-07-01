Max Elgezabal advierte sobre deshidratación en niños y adultos mayores

Las altas temperaturas han incrementado las enfermedades gastrointestinales, principalmente entre niños, lactantes y adultos mayores, informó el regidor de Salud, Max Elgezabal.

El funcionario explicó que los casos se concentran en los grupos más vulnerables de la población y advirtió que la principal complicación de estos padecimientos es la deshidratación. "Está afectando a los dos extremos de la vida: niños, lactantes y adultos mayores. Es un problema común de la temporada, pero afortunadamente la población ha tomado conciencia de no exponerse a las altas temperaturas y de mantenerse hidratada", señaló.

Elgezabal recomendó consumir agua, suero vida oral o soluciones con electrolitos para prevenir la deshidratación, principal causa de complicaciones asociadas a estas enfermedades.

El regidor informó que, tras las lluvias registradas en días recientes, también aumentó la presencia de mosquitos en zonas donde se acumula agua y existe maleza. Indicó que, en coordinación con la Secretaría de Salud, continúan las brigadas de fumigación en áreas de mayor riesgo, como márgenes de ríos y arroyos, así como en algunas viviendas donde se ha detectado presencia de garrapatas.

Precisó que recientemente concluyeron las acciones en la colonia Chinameca y parte del sector Oriente, mientras que el programa podría extenderse próximamente a la colonia Colinas.

Asimismo, exhortó a la población a colaborar eliminando recipientes y objetos que acumulen agua en los patios, con el fin de interrumpir el ciclo reproductivo del mosquito. En cuanto a las garrapatas, pidió a los propietarios de mascotas llevarlas al Centro de Atención Animal, donde se aplican tratamientos gratuitos para su control, además de promover la vacunación y los cuidados preventivos.

Finalmente, señaló que las acciones de fumigación y prevención serán permanentes, ya que la presencia de mosquitos y garrapatas representa un problema recurrente que requiere la participación de autoridades y ciudadanía.