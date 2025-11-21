Marcharán ex trabajadores de Altos Hornos en Monclova por liquidaciones pendientes

Ex trabajadores de Altos Hornos de México marcharán el próximo lunes a Saltillo para exigir al Gobierno Federal que agilice el proceso de venta, que se encuentra estancado y mantiene en el abandono a miles de familias, que continúan sin recibir liquidaciones ni soluciones definitivas.

Como preparación para esta movilización, los trabajadores instalarán durante este fin de semana un centro de acopio en la plaza principal de Monclova para recabar víveres que permitan sostener la caminata.

Julián Torres, integrante del movimiento obrero, afirmó que la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum es ya un acto de justicia para quienes han esperado durante años a que se resuelva el futuro de la siderúrgica. "Ya se necesita la intervención directa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque si deja que la Juez y el Síndico lleven el proceso, nunca va a terminar".

Cuestionó el avance que se ha tenido del proceso mercantil y acusó que a pesar de que la quiebra fue declarada hace un año, la situación de los trabajadores empeora cada día debido a la venta de activos esenciales de la empresa. "El síndico sigue vendiendo activos muy importantes, sigue quitándole valor a la empresa para beneficio de unos cuantos que están recibiendo salarios desorbitados, mientras que los trabajadores estamos en el olvido".

Dijo que mientras los obreros permanecen sin ingresos y sobreviven "a duras penas", hay algunos directivos y personal que reciben su sueldo sin ningún problema, lo que calificó como injustificado. La marcha partirá el lunes a las 9 de la mañana del municipio de Castaños para no afectar a la población. En cuanto al número de participantes, señaló que desconoce cuánta gente se sumará a la marcha, al mencionar que la mayoría son adultos mayores, sin embargo dijo que así sean 100, 50, o la pura mesa directiva, realizarán la marcha.