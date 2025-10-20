Exalumnos de la Secundaria Juan Gil González Impulsan Creación de Ludoteca Escolar

Con la intención de devolver un poco de lo que su escuela les dio, exalumnos de la generación 1974-1977 de la Secundaria No. 1 "Juan Gil González" impulsaron la creación de una ludoteca escolar, un proyecto que busca beneficiar a las nuevas generaciones de estudiantes.

La subdirectora del plantel, Etelvina Bravo Hernández, informó que los exalumnos visitaron la institución el año pasado con motivo del 50 aniversario de su generación. Aquella reunión, marcada por la nostalgia y la gratitud, los motivó a regresar este 2025 con un propósito claro: dejar una huella duradera en la escuela que los formó.

"Querían hacer algo significativo por la institución, algo que quedara para los alumnos. Gracias al apoyo de ellos, de la Sociedad de Padres de Familia, del comité escolar y de la dirección, hoy estamos viendo cómo ese sueño se vuelve realidad", expresó Bravo Hernández.

El proyecto consiste en la adecuación de un aula que funcionará como ludoteca, un espacio donde los estudiantes podrán desarrollar sus capacidades cognitivas, sociales y emocionales a través del juego.

"Buscamos que los alumnos aprendan jugando, que su mente se mantenga activa con actividades que estimulen la creatividad, el razonamiento y la convivencia", explicó la subdirectora.

El espacio contará con materiales y juegos didácticos diseñados para fortalecer el pensamiento lógico, la cooperación y la toma de decisiones, promoviendo un aprendizaje dinámico y participativo.

La donación de esta ludoteca simboliza más que un gesto de agradecimiento: representa un legado de compromiso y amor por la educación. La comunidad educativa reconoció el esfuerzo de la generación 74-77, que ha demostrado que el vínculo con su escuela permanece vivo a pesar del paso de los años.

"Este tipo de proyectos fortalecen el sentido de pertenencia y muestran cómo el ejemplo de los exalumnos puede inspirar a las generaciones actuales", señaló la directiva.

Con la próxima inauguración, la Juan Gil González se prepara para abrir las puertas de un espacio donde aprender será también sinónimo de jugar.