Excluyen a Canaco del consejo de SIMAS

Arturo Valdés; presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) no fue invitado a formar parte del Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (Simas) y está buscando una explicación del por qué fue excluido.

"Me excluyeron ahora, no sé por qué la verdad, le hablé al doctor quedó de devolverme la llamada pero no fue así, desconozco cuál es el motivo pero ni modo", comentó el líder empresarial.

Y es que Arturo Valdés formaba parte del Consejo de Simas pero ahora que se realizó la primera reunión de la presenta administración y que los integrantes de este consejo tomaran protesta, fue invitado.

Quienes integran el Consejo de Simas son personas que forman parte de los diferentes sectores de la sociedad para definir las obras y los proyectos que el sistema intermunicipal realizará con los recursos que se tienen.

"No entiendo, no sé, estoy en espera de la llamada, después de eso hablamos del tema y veremos cuál fue el motivo, pero no pasa nada mientras haya una explicación, vamos a esperar", comentó.

Dijo que antes la invitación llegaba a la cámara y también se notificaba por whatsapp, insistió en desconocer el motivo por el qué no fue requerido pero explicó que como Mario Dávila preside el Consejo prefiere esperar a la plática con él para hablar.

Ha hecho un buen papel el gerente de Simas, el año pasado en todas las juntas se informó sobre los buenos números que tiene la dependencia y esperan que este año también desempeñe un buen papel.