Exige justicia mujer agredida

Mediante redes sociales Flor N, la mujer que resultó lesionada y casi pierde un ojo por el ataque que recibió de otra mujer en un bar de Frontera, pidió apoyo a las autoridades pues hasta ahora no hay avances en su caso.

"Quiero ser escuchada, no se cómo ni con quién dirigirme pero está muy mal el sistema judicial en Monclova cómo es posible que uno como víctima ande batallando tanto y por cuestiones de que tienen familiares en ministerio público y amigos jueces y de varias corporaciones los agresores tengan mejores beneficios y tengan protección y mejores privilegios que uno como víctima", señala en su publicación.

Señaló que por razones como estas cuando algo pasa, nadie quiere denunciar porque para ser escuchada tiene que tener conocidos o tiene que tener dinero, menciona que se supone que los servidores públicos hacen una promesa de servir por igual a todos, cosa que no lo hacen.

"Para mí todo esto a sido muy difícil y no se me ha dado la atención de víctima he tenido que andar vuelta y vuelta tocando puertas para que se haga justicia nada más es lo único que pido que todos esos funcionarios se pongan en mi lugar y que se toquen el corazón un poco que cumplan con su promesa de servir a la ciudadanía como debe de ser", agregó.