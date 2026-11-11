Coahuila genera 12 mil nuevos empleos: Manolo Jiménez destaca logros

Saltillo, Coah.- Coahuila continúa consolidándose como una de las entidades más dinámicas del país en materia de empleo al registrar 12 mil 799 nuevos empleos formales durante el último mes, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estos resultados reflejan el éxito de las políticas laborales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado, el sector empresarial, los sindicatos y las instituciones educativas para fortalecer las oportunidades de desarrollo y bienestar de las familias coahuilenses.

Crecimiento laboral en Coahuila

Las cifras muestran que Coahuila mantiene un ritmo de crecimiento laboral que duplica el promedio nacional durante este mes y que se encuentra alrededor de un 70 por ciento por encima de los registros nacionales acumulados en el año, confirmando la fortaleza de la economía estatal y la confianza de los inversionistas para seguir generando empleos en la entidad.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que estos resultados son producto del trabajo en equipo y de una estrategia enfocada en crear condiciones de seguridad, certeza y competitividad para la llegada de nuevas inversiones y la expansión de las empresas ya instaladas en la entidad.

"En Coahuila seguimos trabajando para que más familias tengan acceso a un empleo formal y bien remunerado. Nuestro compromiso es mantener las condiciones que permitan la generación de oportunidades para todas y todos, porque no hay mejor política social que un empleo digno y con prestaciones", expresó.

Formalidad laboral en Coahuila

Coahuila también se mantiene dentro del top tres nacional en formalidad laboral, con alrededor del 65 por ciento de sus trabajadores ocupados en empleos formales, lo que permite que miles de personas cuenten con seguridad social, acceso a servicios de salud, créditos para vivienda y otras prestaciones que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Con el propósito de impulsar la vinculación entre empresas y buscadores de empleo, durante los próximos días se llevarán a cabo una ferias de empleo más en la entidad. La que se realizará en Torreón el próximo 20 de noviembre, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, en el Gimnasio de la Unidad Deportiva, ubicado en el bulevar Revolución Paseo de las Rositas sin número, colonia Campestre La Rosita.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias de vinculación laboral, capacitación y promoción económica que permitan mantener a Coahuila como referente nacional en generación de empleo formal, competitividad y desarrollo económico.