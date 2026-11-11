Invertirán 100 mdp en la modernización de la Puerta 4 de Monclova

Con una inversión aproximada de 100 millones de pesos, está por comenzar la modernización de la Puerta 4 de Monclova, proyecto que contempla trabajos para mejorar las condiciones de acceso y circulación en esta vialidad.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, informó que actualmente se realizan labores preliminares, entre ellas limpieza y retiro de vegetación que invade el camino, como parte de los preparativos para iniciar la obra.

El funcionario también reportó avances en otros proyectos de infraestructura carretera en la entidad, entre ellos la modernización del acceso a Derramadero, en Saltillo, y del cruce de Abastos Independencia, en Torreón, cuya conclusión está prevista entre el 18 y el 20 de noviembre.

Ambas intervenciones representan una inversión conjunta cercana a los mil 500 millones de pesos y se encuentran prácticamente terminadas.

En el caso de Derramadero, explicó que solamente faltan trabajos complementarios, como instalar señalización preventiva y de límites de velocidad, reparar algunos baches y colocar una malla que reduzca el deslumbramiento ocasionado por los vehículos que circulan en sentido contrario.

Mientras tanto, en el cruce de Abastos Independencia se trabaja en la colocación de árboles y vegetación, además de labores de limpieza y pintura para dejar lista la infraestructura.

Algara Acosta señaló que uno de los principales desafíos durante la ejecución fue mantener abiertas ambas vialidades, debido al movimiento diario de trabajadores hacia Derramadero y a la importancia del cruce de Abastos para la movilidad de distintos sectores de Torreón. Agregó que también tuvieron que resolver imprevistos relacionados con infraestructura subterránea y servicios públicos.

En Torreón fue necesario reubicar una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de entre 115 mil y 120 mil voltios, además de realizar trabajos de canalización.

En Derramadero, por su parte, se modificó el trazo de una línea de agua potable que abastece a una parte importante de la población. El secretario indicó que las dos obras viales serán presentadas como compromisos cumplidos durante el informe de resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

AVANZAN OBRAS EN CARRETERA ZACATECAS

En otro proyecto, el funcionario informó que los trabajos en la carretera Zacatecas avanzan conforme al calendario establecido y podrían quedar concluidos en un periodo de tres a cuatro meses.

Como parte de esta intervención también se construye un arco de seguridad equipado con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas vehiculares, similar a los instalados o contemplados en otros puntos carreteros de Coahuila.

En Torreón, las obras relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad, correspondientes a un cuartel y un arco de vigilancia, registran aproximadamente 60 por ciento de avance.

PLANTEAN AMPLIAR BULEVAR NAZARIO ORTIZ

Respecto a la posibilidad de extender el bulevar Nazario Ortiz Garza hasta la salida a Torreón, Algara Acosta consideró que sería un proyecto importante para mejorar la movilidad en Saltillo.

Como referencia de los beneficios que puede generar la infraestructura vial, mencionó el caso de un trabajador de la dependencia que redujo su recorrido de 30 a siete minutos después de la apertura de una vialidad.

Actualmente, debido al aumento del tránsito vehicular, realiza el trayecto en aproximadamente 10 minutos, lo que todavía representa un ahorro cercano a 20 minutos por recorrido.

PROYECTAN PASO A DESNIVEL POR TREN DE PASAJEROS Sobre el cruce de Vito Alessio Robles, a la altura de la unidad deportiva de la Universidad Autónoma de Coahuila, el secretario explicó que existe un proyecto para construir un paso a desnivel como parte de las adecuaciones necesarias para el futuro tren de pasajeros.

Detalló que, por razones de seguridad, este sistema ferroviario requiere vías confinadas y sin cruces a nivel, debido a las velocidades que puede alcanzar.

Por ello, las autoridades federales contemplan construir pasos a desnivel en diferentes puntos del recorrido. No obstante, aclaró que todavía no existe una fecha definida para comenzar estas obras, ya que su ejecución corresponde al Gobierno Federal.