El INE en Monclova busca supervisores y capacitadores electorales

El Instituto Nacional Electoral ofrece salarios de hasta 20 mil pesos mensuales, más gastos de campo, para la contratación de supervisores y capacitadores electorales, como parte de la preparación de sus actividades en el distrito 03.

Convocatoria abierta hasta diciembre

Erika Balderas López, Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE, informó que la convocatoria inició este 09 de noviembre y permanecerá abierta hasta el próximo 7 de diciembre.

Explicó que el organismo requiere una plantilla de 149 capacitadores y 25 supervisores electorales, sin embargo, 89 personas ya fueron recontratadas, por lo que el resto de las posiciones deberá cubrirse mediante la nueva convocatoria.

Detalles sobre los salarios y requisitos

La difusión se realizará en los 13 municipios que integran el distrito, principalmente en Monclova, donde se concentra la mayor necesidad de personal.

Los salarios aproximados son de 17 mil pesos mensuales para capacitadores y 20 mil para supervisores, en ambos casos con gastos de campo adicionales y después de aplicar las retenciones correspondientes al impuesto.

Entre los requisitos para participar están contar con ciudadanía mexicana, tener al menos 18 años y haber concluido la secundaria, los aspirantes deberán presentar comprobante de estudios, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, currículum y documentos que acrediten la experiencia señalada.

Balderas indicó que el registro podrá realizarse en línea o directamente en las instalaciones de la Junta Distrital, una vez concluida esta etapa, se aplicará un examen y posteriormente se realizarán las entrevistas durante enero.

La Vocal Ejecutiva destacó que estas contrataciones representan una fuente de empleo temporal y una oportunidad de ingreso para quienes participan en las actividades de organización electoral.