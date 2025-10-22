Alcalde y regidora inauguran exposiciones en Festival Flores y Calaveras

Como parte de las actividades del Festival Flores y Calaveras, este miércoles se inauguraron las exposiciones de arte "la Muerte se Pinta Sola" y "Visiones" en el Museo Coahuila y Texas, con el objetivo de celebrar la creatividad local y las tradiciones del Día de Muertos.

El evento fue encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado de la regidora de Arte y Cultura, Glenda Lila Suárez, quienes realizaron el corte de listón y reconocieron el talento de los participantes.

En total, se presentan 83 obras elaboradas por niños, jóvenes y adultos de Monclova, quienes respondieron a la convocatoria lanzada por el Departamento de Arte y Cultura.

Las piezas abarcan diversas disciplinas como fotografía, acrílico, óleo, cartonería, arte táctil y dibujo, ofreciendo al público una amplia muestra del talento artístico de la región.

Destaca la participación del Taller de Inclusión Siglo XXl, dirigido por el maestro Fernando González, el cual trabaja desde marzo en colaboración con el Departamento de Arte y Cultura.

Este taller incluye a personas invidentes y con debilidad visual, quienes también aportaron obras que reflejan su sensibilidad y visión del arte.

Estas exposiciones se suman al programa de actividades del Día de Muertos, que busca preservar las tradiciones mexicanas y promover la participación de la comunidad en torno al arte y la cultura.