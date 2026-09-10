Coahuila
Fiscalía mantiene abiertos procesos contra exalcaldesa Tania Flores
Federico Fernández Montañez aseguró que el caso continúa avanzando y que la ley debe aplicarse por igual para todos.
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Ciudad Acuña, Coahuila.— El proceso contra la exalcaldesa Tania Flores por los delitos cometidos continúa y avanza, informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Justicia del Estado de Coahuila.
Progreso en el proceso judicial
El funcionario señaló que la ley es pareja para todos y que se debe responder por la situación que se creó.
Análisis de la Fiscalía
Precisó que la Fiscalía lleva dos procesos relacionados con el caso y que, hasta el momento, continúa analizando la situación.
Fernández Montañez puntualizó que, aunque interviene otro estado en el caso, la Fiscalía evalúa la situación.
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