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Coahuila

Fiscalía mantiene abiertos procesos contra exalcaldesa Tania Flores

Federico Fernández Montañez aseguró que el caso continúa avanzando y que la ley debe aplicarse por igual para todos.

Por Redaccion La Voz - 10 septiembre, 2026 - 10:04 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.— El proceso contra la exalcaldesa Tania Flores por los delitos cometidos continúa y avanza, informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Justicia del Estado de Coahuila.

      Progreso en el proceso judicial

      El funcionario señaló que la ley es pareja para todos y que se debe responder por la situación que se creó.

      Análisis de la Fiscalía

      Precisó que la Fiscalía lleva dos procesos relacionados con el caso y que, hasta el momento, continúa analizando la situación.

      Fernández Montañez puntualizó que, aunque interviene otro estado en el caso, la Fiscalía evalúa la situación.

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