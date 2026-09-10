Fiscalía mantiene abiertos procesos contra exalcaldesa Tania Flores

Ciudad Acuña, Coahuila.— El proceso contra la exalcaldesa Tania Flores por los delitos cometidos continúa y avanza, informó Federico Fernández Montañez, fiscal general de Justicia del Estado de Coahuila.

Progreso en el proceso judicial

El funcionario señaló que la ley es pareja para todos y que se debe responder por la situación que se creó.

Análisis de la Fiscalía

Precisó que la Fiscalía lleva dos procesos relacionados con el caso y que, hasta el momento, continúa analizando la situación.

Fernández Montañez puntualizó que, aunque interviene otro estado en el caso, la Fiscalía evalúa la situación.