No faltan psicólogos; falta acceso a terapia

El problema de la salud mental no necesariamente es la falta de psicólogos, sino las dificultades que enfrenta la población para acceder de manera oportuna y constante a una terapia, advirtió Miguel Carrillo, docente del INSUNTE.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, estudiantes de la carrera de Psicología, de la modalidad matutina, realizaron este 10 de septiembre una jornada de concientización sobre los riesgos del suicidio y la importancia de buscar ayuda profesional.

Actividades de concientización sobre el suicidio

Como parte de las actividades, los alumnos repartieron trípticos e información relacionada con el riesgo suicida. También instalaron una mesa de libre escucha, donde estudiantes de los cuatrimestres más avanzados brindaron un espacio para el desahogo emocional a quienes lo requirieran.

Carrillo señaló que los problemas de salud mental, entre ellos depresión, ansiedad e ideas suicidas, representan una problemátic**a que continúa creciendo ante la falta de atención y la poca importancia que todavía se concede a la salud mental.

Sin embargo, consideró que no se trata únicamente de la existencia de suficientes especialistas, pues hay psicólogos en consultorios privados y en instituciones como el Seguro Social. El principal obstáculo, dijo, es el acceso a servicios con la frecuencia que requiere una persona en crisis.

Explicó que algunas instituciones ofrecen citas gratuitas con periodos de espera de seis o siete meses, mientras que los pacientes con depresión o riesgo suicida necesitan seguimiento continuo, incluso de una o dos sesiones por semana.

Barreras en el acceso a la terapia psicológica

"Yo creo que más que nada la falta de psicólogos no es tanto, sino la falta del acceso a las terapias psicológicas", puntualizó.

El docente destacó que este tipo de actividades buscan que la población conozca que existen espacios de apoyo y alternativas para atender sus problemas emocionales, además de contribuir a eliminar el estigma de que acudir con un psicólogo significa estar "loco".

"Simplemente es una red de apoyo que te va a ayudar a obtener las herramientas que quizás tú solo no has podido obtener para el día a día", señaló Carrillo.