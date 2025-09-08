Falla en elevadores complica atención de paciente de 5 años en el IMSS

Monclova, Coah.-Leonardo, un pequeño de cinco años con diagnóstico de hidrocefalia congénita, se encuentra en estado crítico en terapia intensiva de la clínica 7 del IMSS. Su madre, Alma Guadalupe, reporta que, por fallas en el elevador, su traslado dentro del hospital se complica.

El menor fue intervenido de emergencia tras presentar vómitos y convulsiones, pero no despertó después de la cirugía y hoy permanece conectado a un ventilador. Para salvarlo, se requieren estudios urgentes, que implican su traslado dentro y posiblemente fuera de la Clínica 7, pero por falla en los elevadores, este traslado se complica.

Explicó que personal médico tuvo que bajar al niño en su cama por las escaleras debido a que los elevadores no funcionan. Situación que retrasa la atención y expone al pequeño.

"Mi hijo necesita ayuda ya, pero no hay cómo moverlo, se requiere el funcionamiento de los elevadores y la presencia de especialistas", expresó su madre.

La familia de Leonardo pide a las autoridades del IMSS dar una solución pronta a este problema.