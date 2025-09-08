Muere hombre atropellado en Ciudad Acuña; conductor de 85 años huyó del lugar

Ciudad Acuña, Coah. — Un hombre de aproximadamente 50 años perdió la vida luego de ser atropellado sobre la avenida Sur Poniente, a la altura de la conocida curva de La Morena. El conductor involucrado, un adulto mayor de 85 años, se dio a la fuga tras el impacto.

Horas después del incidente, el responsable fue ubicado gracias a una denuncia ciudadana que permitió identificar la camioneta utilizada en el atropello.

De acuerdo con reportes oficiales, elementos de la Fiscalía General del Estado aseguraron el vehículo, el cual había sido abandonado en otro punto de la ciudad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha revelado de manera oficial la identidad de la víctima.