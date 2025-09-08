Compromiso social: Fundación Diana Laura para desarrollo sostenible en Coahuila

Luis Donaldo Colosio presenta en Coahuila la Fundación Diana Laura, en memoria de su madre

Nueva Rosita, Coahuila – En un acto cargado de emotividad y compromiso social, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas presentó este martes la Fundación Diana Laura, un proyecto de alcance nacional que busca impulsar el desarrollo sostenible de la primera infancia y mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. El anuncio tuvo lugar en Nueva Rosita, Coahuila, tierra natal de su madre, Diana Laura Riojas, a quien el legislador rindió homenaje en el aniversario de su nacimiento.

Durante una rueda de prensa, Colosio destacó la vida y el legado de Diana Laura, a quien describió como una mujer profundamente comprometida con las causas sociales, más allá de su papel como compañera del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Subrayó que su madre dedicó gran parte de su vida al trabajo comunitario, enfocada en mejorar la educación, la salud y el desarrollo temprano de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

"Ella siempre trabajó no solo para apoyar a su familia o a su esposo, sino para utilizar sus recursos y conseguir apoyos que permitieran hacer trabajo de campo, invertir tiempo, dinero y esfuerzo en mejorar las condiciones de las infancias. Su visión era preparar a las futuras generaciones para los retos que vivimos día a día", expresó el senador.

Una fundación con visión integral y nacional

La Fundación Diana Laura comenzará sus actividades en Coahuila como parte de un primer esfuerzo territorial que, según Colosio, será el inicio de una estrategia de intervención más amplia en diversas regiones del país. La organización centrará sus labores en tres ejes fundamentales: atención médica, apoyo psicológico y fortalecimiento educativo en los primeros años de vida.

Colosio explicó que el objetivo es atender de manera directa a las familias mediante acciones comunitarias y programas articulados con escuelas, centros de salud y organizaciones locales. El enfoque estará en construir una red de cuidados que garantice el desarrollo integral de niñas y niños desde la primera infancia, etapa clave para su futuro.

Además, destacó que la fundación trabajará en colaboración con gobiernos municipales, estatales y federales, así como con la sociedad civil y el sector académico, con la intención de crear sinergias que permitan una intervención efectiva y sostenible.

Colaboración con el gobierno estatal

En este contexto, el senador adelantó que buscará establecer una alianza con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció por su disposición al trabajo conjunto, sin distinción partidista.

"Creo que será también un gran aliado porque es una persona que busca el bien común de la gente. Esta fundación no tiene colores, tiene causas, y su objetivo es construir un mejor futuro desde la base, que es la niñez", afirmó Colosio.

Próximos pasos: expansión y recaudación de recursos

El legislador precisó que, en esta primera etapa, la fundación tendrá presencia en distintos municipios coahuilenses, con la intención de extender su labor a otras entidades del país en el mediano plazo. Señaló que ya ha comenzado un proceso para reunir recursos económicos, humanos y académicos que permitan fortalecer y ampliar el alcance de la organización.

Finalmente, Colosio reiteró que esta iniciativa busca honrar no solo la memoria de su madre, sino también dar continuidad a una causa que ella abrazó en vida: trabajar por la infancia como cimiento de una sociedad más justa, equitativa y preparada para el futuro.

"Hoy más que nunca necesitamos construir desde la empatía, desde la comunidad, desde la esperanza. La Fundación Diana Laura será ese puente entre la mem".