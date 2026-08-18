CFE provoca parón de agua en Frontera por falla eléctrica

Una falla en las líneas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad provocó un paro de 11 horas en la zona de captación de Pozuelos y Viborillas, afectando el suministro de agua en sectores de Monclova y Frontera.

El gerente de SIMAS, Eduardo Campos Villarreal, señaló que el desfase en el servicio de agua potable no obedeció a una falta de líquido, sino a las interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron los equipos de captación.

Explicó que el primer incidente, ocurrido durante la madrugada, fue atendido por personal de CFE entre las 2 y 4 de la tarde; sin embargo, posteriormente se presentó otra falla en las mismas líneas, pero dentro de un predio particular, lo que retrasó los trabajos de reparación debido a que el personal no podía ingresar al lugar.

"Fue un paro de 11 horas, lo que afectó el suministro de agua en algunos de los sectores de Frontera y ocasionó bajas presiones en parte de Monclova".

Las zonas afectadas fueron San Miguel, una parte de la colonia Occidental y San Cristóbal, donde el suministro no se suspendió en su totalidad, pero sí se recorrieron las horas de servicio.

El gerente de SIMAS aseguró que el servicio de agua se normalizó y calificó el incidente como una situación atípica y ajena al organismo.

Señaló que los niveles de los acuíferos se mantienen en buenas condiciones y descartó problemas para abastecer a la población.

Asimismo, informó que SIMAS ya trabaja en un proyecto para retirar las líneas eléctricas de los predios particulares, con el objetivo de evitar que se vuelva a presentar una situación similar y retrase la atención de las fallas.

Indicó que esta semana corresponde al último periodo de mayor demanda contemplado por el organismo debido a las altas temperaturas, aunque esto no significa que el calor vaya a terminar.