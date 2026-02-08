Fallece Don Lolo, referente de la cocina en Monclova

La cocina tradicional de Monclova se encuentra de luto tras el fallecimiento de Dolores Mireles Avitia, mejor conocido como "Don Lolo", propietario del reconocido restaurante "Tacos Lolo", ubicado en la calle Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad.

Durante décadas, Don Lolo se convirtió en un referente gastronómico para generaciones de monclovenses y visitantes, quienes acudían a su establecimiento en busca del sabor casero y auténtico que lo caracterizaba. Originario de la región Laguna, llegó a Monclova hace varios años desde su rancho natal, donde aprendió la cocina tradicional que posteriormente compartiría con la comunidad.

Con esfuerzo y dedicación, estableció su negocio, ganándose rápidamente la preferencia de los comensales por su sazón y atención. El restaurante se distinguió por operar las 24 horas del día, ofreciendo un menú amplio que incluía su tradicional caldo de res al mediodía y una gran variedad de platillos a base de huevo, entre ellos "el niño envuelto", huevos motuleños, "el Zeppelin" y huevos a la diabla.

Además, Don Lolo fue reconocido por su manera de preparar el bistec ranchero, bistec salceado y el tradicional choriqueso elaborado con queso traído desde San Pedro, Coahuila, lo que daba un toque especial a sus platillos.

Su legado culinario continúa vigente a través de su esposa, hijos, cuñados y ahora también sus nietos, quienes mantienen vivo el restaurante familiar y el sabor de rancho que lo distinguió por años en la ciudad.

Familiares, clientes y amigos lamentaron su partida y expresaron sus condolencias a la familia Mireles, recordando a Don Lolo como un hombre trabajador, amable y apasionado por la cocina que dejó una huella en la historia gastronómica de Monclova.