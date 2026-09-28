Revisiones en panteones de Coahuila: Protección Civil toma medidas de seguridad

Protección Civil adelantó las revisiones en los panteones Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, ante el próximo aumento de visitantes.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que se revisarán tumbas consideradas de riesgo, árboles que requieran mantenimiento y posibles nidos de abejas u otra fauna que pueda representar peligro.

La información será compartida con Servicios Primarios para atender las áreas que requieran intervención y delimitar los espacios de riesgo.

Alvarado señaló que el año pasado se detectaron más de 10 tumbas de riesgo, principalmente antiguas o abandonadas, algunas de las cuales requieren mantenimiento. "Estamos en buen tiempo para poder lograr tener un espacio seguro", señaló.

Reiteró que algunas corresponden a tumbas antiguas u olvidadas, cuyos familiares posiblemente ya no acuden a darles mantenimiento, por lo que se trabaja con Servicios Primarios para reducir los riesgos.

Por ello, pidió a los ciudadanos respetar las delimitaciones y las condiciones de los panteones para contribuir a que las visitas se desarrollen en espacios seguros.