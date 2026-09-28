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Coahuila

Revisiones en panteones de Coahuila: Protección Civil toma medidas de seguridad

Las revisiones se centran en tumbas de riesgo y árboles que requieren mantenimiento.

Por Carolina Salomón - 28 septiembre, 2026 - 08:28 p.m.
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      Protección Civil adelantó las revisiones en los panteones Sagrado Corazón de Jesús y Guadalupe, ante el próximo aumento de visitantes.

       

      Pedro Alvarado, director de Protección Civil, informó que se revisarán tumbas consideradas de riesgo, árboles que requieran mantenimiento y posibles nidos de abejas u otra fauna que pueda representar peligro.

      La información será compartida con Servicios Primarios para atender las áreas que requieran intervención y delimitar los espacios de riesgo.

       

      Alvarado señaló que el año pasado se detectaron más de 10 tumbas de riesgo, principalmente antiguas o abandonadas, algunas de las cuales requieren mantenimiento. "Estamos en buen tiempo para poder lograr tener un espacio seguro", señaló.

      Reiteró que algunas corresponden a tumbas antiguas u olvidadas, cuyos familiares posiblemente ya no acuden a darles mantenimiento, por lo que se trabaja con Servicios Primarios para reducir los riesgos.

       

      Por ello, pidió a los ciudadanos respetar las delimitaciones y las condiciones de los panteones para contribuir a que las visitas se desarrollen en espacios seguros.

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