Fallece Rolando Reyes, educador y ciclista en Coahuila

Con poco tiempo de haberse jubilado, el profesor Rolando Reyes falleció, dejando un legado como educador y una trayectoria reconocida dentro del ciclismo, actividad a la que dedicó sus últimos años de vida.

Su muerte provocó múltiples muestras de condolencia por parte de la comunidad educativa y de grupos ciclistas de la Región Centro de Coahuila, donde era reconocido por su vocación docente, calidad humana y compromiso con el deporte.

Durante su carrera en la enseñanza recibió el reconocimiento "Maestro Rafael Ramírez", una de las máximas distinciones otorgadas a docentes por su desempeño y años de servicio.

La comunidad de la Escuela Secundaria Técnica No. 76 "Raúl Flores González", donde formó parte del personal docente, lamentó públicamente su fallecimiento.

"Lamentamos el fallecimiento de nuestro excompañero, Rolando Reyes. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, deseando que encuentren fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles. Nos unimos a su pena y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Descanse en paz", publicó el personal docente, de apoyo y directivo del plantel.

Tras concluir su etapa como maestro, se dedicó de lleno al ciclismo, participando en rutas, competencias y encuentros deportivos, donde fortaleció lazos de amistad con integrantes de diversos clubes de la región.

Sus compañeros lo recordaron como un hombre solidario, alegre y siempre dispuesto a apoyar a quienes compartían con él la pasión por la bicicleta.

"Hoy despedimos con profunda tristeza a un gran compañero de equipo, un hombre ejemplar, maestro de vocación además de ciclista. Su amistad, entrega y pasión por este deporte dejarán una huella imborrable en nuestros corazones", expresaron.

Uno de los mensajes de despedida señaló: "Prof. Rolando Reyes, 'Rola' Reyes, hoy pedaleaste muy fuerte y te nos adelantaste, amigo. Volaste hasta el cielo; desde allá seguirás mirándonos. No te vayas a reír cuando nos caigamos".

El Comité del Gran Serial MTB Coahuila también expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del docente, al afirmar que su recuerdo permanecerá "en cada camino y en cada meta".

Con su fallecimiento, Rolando deja un legado en las aulas y en el ciclismo regional, donde será recordado por quienes compartieron con él su vocación de servicio y su pasión por este deporte.