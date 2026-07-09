Se gradúan 55 nuevos docentes de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.– Un total de 55 nuevos docentes concluyeron su formación profesional durante la ceremonia de graduación de la generación 46 de la Escuela Normal Experimental "Prof. José Federico Borjón de los Santos".

Durante el evento, al que asistió el alcalde Oscar Ríos Ramírez, se informó que egresaron 23 licenciados en Educación Preescolar y 32 en Educación Primaria, quienes culminaron sus estudios para incorporarse al sistema educativo.

El presidente municipal reiteró el compromiso de su administración de continuar fortaleciendo la educación y respaldando a las instituciones formadoras de docentes en Coahuila.

Asimismo, durante la ceremonia se reconoció el apoyo brindado por el alcalde a la institución educativa, así como la labor del profesor Virgilio Nieto López, director de la Escuela Normal Experimental, por su trabajo al frente del plantel y su contribución a la formación de nuevas generaciones de maestros.

Los asistentes felicitaron a los egresados y a sus familias por este importante logro académico, al destacar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que representó concluir su preparación profesional.

Oscar Ríos Ramírez, presidente municipal de San Juan de Sabinas, reiteró que continuará respaldando a la Escuela Normal Experimental "Prof. José Federico Borjón de los Santos", con el propósito de seguir impulsando una educación de calidad y generar mejores oportunidades para las futuras generaciones.