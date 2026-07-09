Destinan 50 millones de pesos para fortalecer la red de agua y drenaje en Sabinas

SABINAS, COAH.– El Gobierno del Estado destinó 50 millones de pesos para obras de agua potable y drenaje en el municipio de Sabinas, informó el gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera (SIMARC), Jesús Enrique Salazar Rodríguez.

El funcionario explicó que el anuncio se realizó durante una reunión de trabajo con regidores, en la que se presentaron las acciones que desarrolla el organismo para mejorar el servicio, así como su misión, visión y alcances operativos.

Salazar Rodríguez señaló que actualmente el organismo atiende un promedio de 30 fugas de agua al día mediante seis brigadas de trabajo, encargadas de reparar tuberías dañadas, tomas domiciliarias y realizar el saneamiento de las áreas afectadas.

Indicó que, una vez concluidas las reparaciones, también se llevan a cabo trabajos de compactación para garantizar que las obras cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Situación del sistema de drenaje en Sabinas

Respecto al sistema de drenaje, reconoció que enfrenta una situación compleja debido a la antigüedad de la infraestructura, lo que ha provocado asolvamientos, taponamientos y afloramientos de aguas residuales en distintos sectores del municipio.

Añadió que el organismo intensificará las labores de mantenimiento preventivo antes del inicio de la temporada de lluvias, con el propósito de reducir riesgos y mejorar el funcionamiento de la red sanitaria.

Proyectos en marcha y prioridades

Asimismo, informó que ya concluyeron dos obras de introducción de agua potable y drenaje en el sector Kakanapo, mientras que actualmente se trabaja en la rehabilitación de la línea de La Retama, que beneficia a las colonias Vista Hermosa y Niños Héroes, en la villa de Agujita.

Finalmente, destacó que una de las obras prioritarias será la reposición del recolector Bolívar, proyecto para el que se contempla una inversión de 20 millones de pesos. Señaló que el inicio de estos trabajos es urgente, debido a los constantes colapsos que registra esa infraestructura.