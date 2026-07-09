Permanecerá Tania detenida 6 meses mas.

Saltillo, Coahuila.- La ex Alcaldesa de Múzquiz, Tania "N", permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez de control la vinculó a proceso por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y peculado, además de conceder un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Coahuila, el juzgador dictó auto de vinculación a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, tanto en su modalidad oficiosa como justificada.

La ex Edil es investigada por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en la modalidad de adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocación de fondos realizados ilegalmente, así como por el delito de peculado, en su modalidad de disposición de bienes muebles en cuantía mayor.

Con la resolución judicial, la Fiscalía contará con un plazo de seis meses para fortalecer la investigación antes de que el caso avance a la siguiente etapa del proceso penal.