Fallece Alberto Jasso Cruz tras denuncia falsa de abuso en Ciudad de México

Una ola de indignación y debate sobre el sistema de justicia en México se ha desatado tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Israel Jasso Cruz, un profesor de nivel medio superior que denunció públicamente haber sido víctima de una acusación falsa de abuso por parte de una alumna. El docente, quien contaba con alrededor de 35 años de trayectoria académica —incluyendo un cuarto de siglo de servicio en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México y diversos planteles del Estado de México—, difundió un mensaje en video antes de morir, argumentando que tomó la decisión de atentar contra su vida como una forma de protesta frente a lo que consideraba un proceso penal desprovisto de garantías e imparcialidad.

¿Qué motivó la decisión de Jasso Cruz?

En la grabación compartida en plataformas digitales, Jasso Cruz calificó su acto como un sacrificio destinado a visibilizar las deficiencias y la corrupción en las instituciones judiciales, señalando la falta de presunción de inocencia en este tipo de denuncias. Explicó que el proceso iniciado ante la Dirección Jurídica del instituto y las autoridades del Ministerio Público conllevaba un desgaste emocional, social y financiero insostenible, destacando que el estigma de la cancelación social suele arruinar la reputación y el patrimonio de los docentes aun cuando no existan pruebas o sean absueltos legalmente.

Reacciones de la comunidad académica

Asimismo, el maestro exhortó a la comunidad académica a mantener estrictos límites profesionales con los alumnos para prevenir situaciones similares que puedan derivar en la pérdida de la vida o la carrera. El hecho provocó una fuerte reacción entre usuarios de redes sociales y grupos de docentes, quienes abrieron espacios digitales para exigir investigaciones detalladas y justicia sobre las circunstancias de la denuncia. Por su parte, la comunidad del plantel Carmen Serdán del instituto educativo ha recibido múltiples mensajes de protesta en demanda de un pronunciamiento oficial y una revisión rigurosa sobre el manejo de denuncias en el ámbito escolar.