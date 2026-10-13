Fiscalía General del Estado investiga fallecimiento en Frontera

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes tras registrarse el fallecimiento de una persona durante la madrugada de este día en el municipio de Frontera, confirmó el delegado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa.

El funcionario precisó que la representación social se encuentra a la espera de los resultados de la necropsia de ley, dictamen clave para esclarecer las causas del deceso y determinar el curso de las indagatorias.

Lazo Chapa enfatizó que, por instrucciones del fiscal general Federico Fernández, todo fallecimiento violento genera la apertura inmediata de una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Añadió que, una vez concluidas las diligencias probatorias y con el dictamen pericial en mano, la autoridad determinará si se trató de un hecho no constitutivo de delito o si la muerte fue provocada, lo que daría paso a la persecución penal correspondiente.