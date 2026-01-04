Fiscalía de Coahuila implementa programa de prevención de suicidios

La Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, a cargo del delegado Diego Garduño, anunció que implementará un programa de prevención de suicidios en acciones conjuntas con personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3.

Garduño informó que se tuvo una reunión con el doctor Carlos Jiménez, de la Jurisdicción Sanitaria, para llevar a cabo reuniones y programas específicos para atender el tema de los suicidios y reducir el número de casos en la región. "Vamos a realizar operativos y programas de salud mental para prevenir que se presenten más sucesos lamentables", aseguró.

El funcionario lamentó el primer caso de suicidio en la ciudad ocurrido la tarde del pasado sábado 3 de enero, de un joven de 27 años, habitante de la Colonia López Huitrón.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado destacó que se trabajará de manera coordinada con instituciones educativas, de salud y de seguridad pública para implementar el programa de prevención. Según Garduño, se tienen identificadas 22 instituciones que participarán en el programa.

El objetivo es reducir el número de suicidios en la región carbonífera y brindar apoyo a las personas que lo necesitan. La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía a buscar ayuda si están pasando por un momento difícil y a reportar cualquier situación de riesgo para que se pueda brindar la atención necesaria.

Detalles confirmados

La institución reitera su compromiso con la prevención y la atención a la salud mental en la región, y agradece la colaboración de las instituciones y la sociedad civil para llevar a cabo este importante programa.