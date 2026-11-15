Exigen permisos a quintas tras clausuras de eventos

La falta de permisos municipales y licencias estatales puede derivar en la clausura de eventos con costo en quintas campestres, donde se han detectado irregularidades, por lo que las autoridades estatales exigieron a los organizadores regularizar sus actividades antes de recibir público.

Acciones de la autoridad

Andrés Sáenz, director de Padrones del Estado, señaló que los responsables deben contar con autorizaciones de Ecología, Protección Civil, licencia municipal de alcoholes y permiso municipal para realizar el evento; además, deben tramitar ante la dependencia estatal una licencia temporal.

El funcionario mencionó que han dialogado con organizadores de eventos que han sido clausurados para explicarles cuáles son los requisitos que deben cumplir y evitar que vuelvan a incurrir en irregularidades.

Supervisión de eventos

Como parte de la supervisión, Padrones del Estado ofrece asignar uno o dos inspectores para vigilar los accesos, revisar las identificaciones de los asistentes y comprobar que no ingresen menores de edad. También se verificará que no exista consumo de alcohol por parte de menores ni consumo de sustancias prohibidas, además de que los organizadores cubran los impuestos correspondientes.

Señaló que el objetivo es evitar que los eventos sean suspendidos y que los responsables pierdan la inversión realizada; sin embargo, insistió en que deben cumplir con todos los trámites, incluso cuando se trate de actividades pequeñas.

La dependencia busca que los organizadores permitan la intervención de los inspectores durante los eventos, con el argumento de prevenir irregularidades y garantizar que las actividades se desarrollen conforme a las disposiciones vigentes.