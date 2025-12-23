Aumentan extorsiones telefónicas en temporada navideña en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con la llegada de la temporada navideña, se ha registrado un incremento en los casos de extorsión telefónica, principalmente mediante llamadas en las que se intenta obligar a las víctimas a realizar depósitos de dinero.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Alfredo García Trejo, informó que estas prácticas se han intensificado durante las últimas semanas, por lo que exhortó a la ciudadanía a no contestar este tipo de llamadas y a denunciarlas de inmediato ante las autoridades correspondientes.

Indicó que se ha trabajado en la detección de la mayoría de los números utilizados para cometer estas estafas, con el objetivo de reducir los robos y prevenir que más personas resulten afectadas.

Detalles confirmados

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, muchos de los números desde los cuales se originan las llamadas provienen de Estados Unidos o cuentan con ladas que no corresponden al estado de Coahuila. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse alerta y reportar cualquier intento de extorsión telefónica.