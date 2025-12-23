Contactanos
Coahuila

Aumentan extorsiones telefónicas en temporada navideña en Ciudad Acuña

Autoridades alertan sobre llamadas fraudulentas que buscan obligar a realizar depósitos de dinero.

Por Angel Garcia - 23 diciembre, 2025 - 10:56 a.m.
Aumentan extorsiones telefónicas en temporada navideña en Ciudad Acuña
      Ciudad Acuña, Coah.– Con la llegada de la temporada navideña, se ha registrado un incremento en los casos de extorsión telefónica, principalmente mediante llamadas en las que se intenta obligar a las víctimas a realizar depósitos de dinero.

      Acciones de la autoridad

      El delegado de la Fiscalía General del Estado, Alfredo García Trejo, informó que estas prácticas se han intensificado durante las últimas semanas, por lo que exhortó a la ciudadanía a no contestar este tipo de llamadas y a denunciarlas de inmediato ante las autoridades correspondientes.

      Placeholder

      Indicó que se ha trabajado en la detección de la mayoría de los números utilizados para cometer estas estafas, con el objetivo de reducir los robos y prevenir que más personas resulten afectadas.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con las evaluaciones realizadas, muchos de los números desde los cuales se originan las llamadas provienen de Estados Unidos o cuentan con ladas que no corresponden al estado de Coahuila. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse alerta y reportar cualquier intento de extorsión telefónica.

