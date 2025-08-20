Familia de Juan Miguel Macías halla justicia

Por fin, tras más de dos años de lucha, la familia de Juan Miguel "El Cuervo" Macías encuentra justicia

A más de dos años del brutal suceso que le arrebató la vida al trabajador municipal Juan Miguel Macías Orozco, mejor conocido como "El Cuervo", este miércoles concluyó el juicio oral en contra de José Ángel Mares, empresario fronterense, quien fue condenado a 26 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio calificado.

El fallo fue emitido dentro de la causa penal 562/2023, en la que el tribunal consideró contundentes las pruebas presentadas por la Fiscalía para acreditar que fue Mares quien causó la muerte de Macías Orozco, al embestir intencionalmente la camioneta oficial en la que viajaba.

EL CRIMEN

Los hechos ocurrieron la noche del 2 de mayo de 2023, cuando cuatro trabajadores municipales, entre ellos Juan Miguel, regresaban a Monclova a bordo de una camioneta Nissan NP-300 propiedad de la Presidencia Municipal.

A la altura de la colonia Independencia en Ciudad Frontera, el vehículo fue interceptado por una camioneta Dodge 4x4 guinda, con un "tumbaburros" de grandes dimensiones, conducida por José Ángel Mares. Testigos del juicio relataron que el acusado lanzó insultos y realizó varias maniobras para provocar un choque, hasta que finalmente embistió a gran velocidad la parte trasera de la NP-300, provocando que Juan Miguel, quien viajaba en la caja, saliera proyectado y cayera a un arroyo de 10 metros de profundidad.

Vecinos del sector escucharon los golpes y reportaron incluso detonaciones. La camioneta guinda, de acuerdo con testigos, intentó embestir de nuevo y Mares habría disparado un arma de fuego antes de huir.

La víctima fue rescatada por socorristas y trasladada al Hospital General de Zona No. 7, donde permaneció en terapia intensiva durante seis meses. Falleció el 7 de noviembre de 2023, debido a las graves lesiones en la cabeza.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Además de la condena privativa de libertad, el empresario fue sentenciado a pagar una reparación del daño por 2 millones 322 mil 550 pesos y una multa de 26 mil pesos. Aunado a esto tendrá que reparar los daños originados a la unidad del ayuntamiento la cual no se ha establecido.

SI SE HIZO JUSTICIA

A la salida de la audiencia final, familiares de la víctima manifestaron su conformidad con la sentencia. Señalaron que, durante todo este tiempo, además del dolor de la pérdida, sufrieron hostigamiento por parte de allegados de José Ángel Mares, pero nunca dejaron de exigir justicia.