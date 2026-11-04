Exigen familiares reabrir caso de joven asesinado

El rechazo a cualquier acuerdo económico para reparar el daño y la exigencia de un castigo penal efectivo marcaron la postura de la familia de José Emilio García Ibarra, "Pepito", tras su asesinato en 2021.

Luis Arturo García Hernández, tío de la víctima, reveló que durante el proceso legal diversos litigantes le ofrecieron propuestas financieras como reparación del daño, las cuales rechazaron de manera tajante para priorizar la acción de la justicia.

"Me ofrecieron unos abogados una reparación del daño y siempre la negamos. Yo simplemente no quise escuchar las propuestas, les dije que queríamos que se hiciera justicia", sostuvo García Hernández.

Críticas a las autoridades ministeriales

Asimismo, el familiar criticó el desempeño de las autoridades ministeriales de aquel periodo, encabezadas por el exdelegado Rodrigo Cháirez y el exministerio público Abdiel Garza Lozano, señalando que la impartición de justicia se ha visto empañada por intereses particulares y complicidades.

García Hernández acusó además la existencia de presuntos acuerdos informales entre litigantes y exservidores públicos, afirmando que se trata de un "negocio" a costa de los derechos de las víctimas y la seguridad de la comunidad.

"A ellos les pagaron para que fuera liberado. Dios los perdone, pero son cómplices de asesinato", concluyó el entrevistado, reiterando el llamado a que las autoridades reabran y sancionen el caso con rigor.