Programa municipal en Monclova brinda certeza jurídica a familias

Más de 400 familias de Monclova han mostrado interés en regularizar su patrimonio a través del programa de escrituración que impulsa el Gobierno Municipal, a través de módulos itinerantes del departamento de Catastro que visitan diversas colonias de la ciudad.

Jesús Lumbreras Quintero, director de Catastro en Monclova, informó que esta iniciativa ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, especialmente en sectores con décadas de rezago.

"Hace unos meses entregamos 70 contratos de escrituración, y ahora estamos trabajando en la colonia Estancias y el Oriente, donde llevamos más de 40 trámites avanzados, y el total en esa zona superará los 100", detalló.

El programa, promovido por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, busca brindar certeza jurídica a familias que llevan entre 20 y 40 años —o más— habitando propiedades sin contar con documentos oficiales que las acrediten como dueñas.

Actualmente se trabaja en colonias como Estancias y diferentes sectores del Oriente, aunque el plan contempla llegar a otras zonas con alto rezago en regularización.

"Hay muchas colonias con rezago en escrituras. Esta es una de las iniciativas más importantes del alcalde Carlos Villarreal, que busca acercar este beneficio a quienes no han podido escriturar por los altos costos que normalmente implica el proceso", señaló Lumbreras.

El funcionario destacó que los ciudadanos se han acercado tanto a los módulos instalados en las colonias como a las oficinas de Presidencia, motivados por los mensajes del alcalde durante sus recorridos y discursos públicos.