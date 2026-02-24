Coahuila: Dos casos sospechosos de sarampión fueron descartados

Por lo menos dos casos sospechosos de sarampión en la región Centro, los cuales fueron descartados tras realizar los estudios correspondientes, así lo indicó el titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, quien señaló que se mantienen alerta de los pacientes que ingresan con síntomas de esta enfermedad.

Actualmente se tienen contabilizados 66 casos sospechosos en el estado, aunque hasta el momento ninguno ha sido confirmado, sin las autoridades de salud mantienen las medidas preventivas.

Faustino Aguilar Arocha informó que en lo que respecta a los municipios que comprenden la 04 Jurisdicción Sanitaria, se han tenido 2 casos sospechosos, que fueron descartados tras enviar las pruebas al laboratorio estatal.

Mencionó que ante este panorama, se mantiene activa la campaña intensiva de vacunación como medida preventiva, destacando la buena respuesta de la ciudadanía.

El día de ayer se llevó a cabo jornadas de vacunación en el municipio de Castaños, donde se trabajó escuela por escuela con la aplicación de la vacuna, con una amplia participación de la población.

Detalló que hasta el momento se han aplicado alrededor de ocho mil dosis, mientras que aún se cuenta con un promedio de cinco mil biológicos disponibles para continuar con la campaña.

Finalmente, reiteró el llamado a padres de familia y a la población en general para que acudan a vacunarse y completen sus esquemas, subrayando que la prevención es la mejor herramienta para evitar la propagación del sarampión.