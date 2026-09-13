Dan seguimiento a familia de Alexander

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar, informó que hasta el momento se desconoce la causa por la que un niño de 11 años, de Ciudad Frontera, atentó contra su vida.

Señaló que se mantiene el seguimiento a la familia y lamentó el fallecimiento de Alexander Manuel Martínez Soto, al considerar que se trata de una tragedia. "Es una verdadera tragedia por ser un niño tan pequeño, de 11 años. ¿Cuál fue su situación? Lo desconocemos", expresó.

Aguilar indicó que tampoco se conoce si el menor enfrentaba algún problema familiar o de salud, por lo que llamó a los padres de familia a mantenerse atentos a sus hijos, sus amistades y cualquier cambio en su conducta o actitud.

El funcionario destacó que la Jurisdicción Sanitaria 04 mantiene acciones de prevención mediante pláticas sobre salud mental, depresión y suicidio, principalmente dirigidas a jóvenes. Explicó que estas actividades se realizan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y se llevan principalmente a secundarias y preparatorias, donde han detectado una mayor incidencia.

Añadió que también cuentan con psicólogos itinerantes que recorren los centros de salud de la región centro para atender a las personas que requieran apoyo psicológico y de salud mental.

Aguilar recordó que quienes necesiten ayuda pueden solicitar atención y, ante una emergencia, comunicarse al 911.