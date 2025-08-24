Fe fortalecida: Padre Francisco continúa labor pastoral en Monclova

A tan sólo unas horas de sufrir un accidente automovilístico, el padre Francisco Isaac Cortez Tovar se integró a las actividades de la iglesia al oficiar su primera misa en Monclova, en la que agradeció a Dios por permitirle continuar con la misión y a la población por las muestras de apoyo que le han demostrado. Sin importar el impacto emocional que pudiera representar el sufrir un accidente de este tipo, en el que resultó ileso a pesar de los graves daños que sufrió el vehículo en el que viajaba, el padre se mostró tranquilo y con su fe fortalecida, tras lo que él consideró como un milagro de Dios. “Sólo Dios sabe por qué nos dejó. Siento que Dios está conmigo, que está con su pueblo, y agradezco infinitamente esta experiencia”. Aunque un poco nervioso, el padre ofició el pasado sábado su primera misa en Monclova, tras integrarse recientemente a la ciudad, y el día de ayer continuó compartiendo la palabra de Dios con las misas en la iglesia de Sagrado Corazón. “Siento que Dios está conmigo, Dios está con su pueblo y agradezco infinitamente a Dios esta experiencia, en donde he sentido verdaderamente que él está conmigo, que está con su pueblo, siento infinitamente agradecimiento y reconozco infinitamente la voluntad de Dios en nuestras vidas”. Mencionó que ha tenido una gran bienvenida de la comunidad, en donde es poca la gente que lo conoce, pero que han demostrado un gran cariño. “Agradezco infinitamente su comunidad, pido la confianza y estar con ellos para aprender, seguir creciendo, seguir caminando juntos de la mano de Dios”, indicó.