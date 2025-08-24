Yuridia Cisneros presencia incendio de auto en carretera 57

SABINAS, COAH.- Un incidente vial se registró en la carretera federal 57, tramo Sabinas a Nueva Rosita, cuando un vehículo tipo sedán de la marca Nissan se incendió repentinamente. La conductora, Yuridia Maricruz Cisneros González, residente de la colonia Humberto Moreira Valdez de Nueva Rosita, se desplazaba por la carretera cuando escuchó un fuerte estruendo y paró la marcha del automóvil en la orilla de la carretera, a escasos metros del arco de bienvenida de la villa de Cloete.

Al descender del vehículo, Yuridia se percató de que el cofre de la unidad había prendido en llamas. Inmediatamente llamó al servicio de urgencias, que movilizó a los bomberos de Nueva Rosita. Los apagafuegos llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el fuego, evitando que se propagara y causara daños mayores.

Según el informe de los bomberos, el origen del incendio pudo ser un cortocircuito en el sistema eléctrico del vehículo. Afortunadamente, Yuridia resultó ilesa del percance y solo se registraron daños materiales en el automóvil.

Los bomberos enfriaron la unidad después de sofocar el incendio, asegurándose de que no hubiera riesgos adicionales. La rápida intervención de los servicios de emergencia evitó que la situación se volviera más grave.

La conductora agradeció la pronta respuesta de los bomberos y destacó la importancia de la seguridad vial y la prevención de accidentes.