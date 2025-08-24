Fiscalía confirma detención de Ricardo Pérez Ayala tras búsqueda de madre

SABINAS, COAH.- La angustia de una madre que llegó a Sabinas en busca de su hijo culminó con una inesperada revelación: el joven se encontraba detenido en un penal del estado. La Fiscalía General del Estado, a través de su delegación en la región Carbonífera, confirmó que Ricardo Gabriel Pérez Ayala, de 30 años, no estaba desaparecido, sino privado de su libertad por enfrentar un proceso penal.

La señora María Beatriz Pérez Ayala, residente del estado de Nuevo León, acudió a las instalaciones de la fiscalía en Sabinas para solicitar apoyo en la búsqueda de su hijo, a quien no veía desde hacía más de un año. Ante su preocupación, fue canalizada al área especializada en personas desaparecidas, donde formalizó la denuncia correspondiente.

Tras iniciar el protocolo de búsqueda, el personal del área logró ubicar a Ricardo Gabriel en un centro penitenciario del estado. Aunque no se detalló el delito por el cual se encuentra recluido, las autoridades confirmaron que el joven enfrenta un proceso legal desde hace varios meses, situación que era desconocida para su madre.

La señora Pérez Ayala relató que, al llegar a Sabinas, comenzó a buscar a su hijo sin obtener respuesta de conocidos ni familiares, lo que la llevó a temer por su seguridad. Fue entonces que decidió acudir a las autoridades, quienes finalmente le informaron sobre la situación jurídica de su hijo.

La Fiscalía reiteró que, aunque el caso no corresponde a una desaparición forzada, se brindó atención inmediata a la denunciante y se le ofreció orientación sobre el proceso legal vigente. El caso pone de relieve la importancia de la comunicación entre familiares y autoridades, especialmente cuando existen antecedentes judiciales que no han sido informados.