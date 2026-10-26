Federico Fernández Montañez informa sobre operativos en Coahuila

COAHUILA.— Un total de una tonelada de narcóticos y sustancias tóxicas ha sido retirado de circulación en las distintas regiones de Coahuila tras la ejecución de 644 cateos e intervenciones judiciales en lo que va del año, informó el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

Los operativos contra el narcomenudeo y la delincuencia organizada han dejado un saldo de 386 personas puestas a disposición de las autoridades competentes, el decomiso de 231 armas de fuego y el aseguramiento de 291 inmuebles utilizados para actividades ilícitas o resguardo de drogas.

Fernández Montañez precisó que estas acciones responden a las directrices fijadas hace más de un año por el gobernador Manolo Jiménez Salinas a su gabinete de seguridad, con el fin prioritario de blindar la entidad y preservar la tranquilidad ciudadana.

El titular de la Fiscalía destacó que los avances son resultado del despliegue coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal —a través de la Agencia de Investigación Criminal— y los 38 cuerpos policiacos municipales.

A pesar de los indicadores presentados, el fiscal subrayó que la estrategia de seguridad se mantendrá activa de manera permanente.

"¿Con esta estrategia está concluida la tarea? No. Pero con coordinación, con voluntad y con las ganas de seguir cuidando a Coahuila, a Coahuila lo vamos a seguir cuidando todas y todos", aseveró el funcionario.

Por último, la Fiscalía General del Estado exhortó a la población a colaborar en la prevención del delito mediante denuncias anónimas al número directo 844 300 1824.