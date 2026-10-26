Mejoran condiciones educativas en Villa de Palaú con nueva techumbre

VILLA DE PALAÚ, Coah.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada este lunes por el coordinador municipal de Mejora, Jesús Guerrero García, realizó la entrega de una techumbre en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la Villa de Palaú, obra que beneficiará a más de 348 estudiantes.

La entrega se realizó durante la mañana, como parte de las acciones de infraestructura educativa que impulsa el Gobierno del Estado a través del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED). En el evento estuvieron presentes integrantes de la comunidad estudiantil, docentes y padres de familia.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mejorar la infraestructura de los planteles educativos y contribuir a que niñas, niños y jóvenes reciban una educación de calidad. Señaló que este tipo de obras permite desarrollar actividades cívicas, deportivas y escolares en mejores condiciones.

Por su parte, Jesús Guerrero García, representante del mandatario estatal, resaltó la importancia de la coordinación entre el Gobierno del Estado y el municipio para impulsar acciones en beneficio de la comunidad educativa. Indicó que el objetivo es brindar espacios dignos y contribuir a la formación de niños y jóvenes.

El director del plantel, Alejandro Cuevas, agradeció a las autoridades estatales y municipales por hacer posible la construcción de la techumbre, que permitirá a los estudiantes contar con mejores condiciones para realizar sus actividades escolares.

En representación de los padres de familia, Diana Laura Eguía Rodríguez expresó su agradecimiento a la alcaldesa por mantenerse atenta a las necesidades de las instituciones educativas, así como al gobernador Manolo Jiménez Salinas por responder favorablemente a las solicitudes planteadas.