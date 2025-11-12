Monclova celebra la Feria del Libro 2025 en Librería Patria

La Librería Patria abrió las puertas de su tradicional Feria del Libro 2025, celebrando 71 años de historia como uno de los espacios culturales más queridos de Monclova.

El evento coincide con el Día Nacional del Libro y con el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, motivo por el cual se inauguró con el "Maratón de Lectura: La dicha de esparcir palabras".

El acto fue encabezado por la familia González de la Garza, quienes han mantenido viva la librería desde 1954. La señora Leonor González de la Garza, fundadora y alma de este proyecto cultural, agradeció a las autoridades y a la comunidad lectora que ha acompañado a Librería Patria durante más de siete décadas.

"Más que vender libros, hemos compartido historias y sueños", expresó doña Leonor durante la ceremonia, acompañada del alcalde Carlos Villarreal Pérez, la regidora de Cultura Glenda Suárez Rodríguez, y la directora de la librería, Marisol Lara Rodríguez.

En esta edición, se rindió homenaje a tres personas muy queridas por el público lector: Ramón Williamson Bosque, Carmelita Martínez de Bucheli y Martha Montemayor, quienes dejaron una huella profunda en la vida cultural de la región.

Como parte del programa inaugural, la Librería Patria donó al municipio una serie de cuadros creados por su propio equipo, inspirados en poemas de Ramón Williamson dedicados a lugares emblemáticos de Monclova. Cada obra representa un vínculo entre la literatura, el arte y la identidad local.

El "Maratón de Lectura" reunió a estudiantes, docentes y grupos culturales como el Grupo de Teatro Carreta de Locos, el Grupo Escritoras Monclova, la Sociedad Monclovense de Historia, además de escuelas como el Colegio María Montessori y el Instituto Central Coahuila.

La Feria del Libro continuará hasta el 28 de noviembre, con lecturas, presentaciones y actividades que invitan a todas las edades a disfrutar del mundo de las letras. Librería Patria reafirma así su papel como un faro cultural que ha acompañado a Monclova a lo largo de 71 años de historia.