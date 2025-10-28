Inversiones y empleos fortalecen desarrollo económico en región Centro Desierto

La estrategia de desarrollo económico implementada por el Gobierno del Estado y los 13 alcaldes de la región Centro Desierto comienza a dar resultados concretos, con la consolidación de Doosung Tech y Dual, así como la próxima llegada de dos inversiones más que pronto serán anunciadas y dos parques industriales fortalecerán la recuperación de empleos en la región. En total, se estima la generación de más de 2 mil fuentes de trabajo directas.

Durante la colocación de la primera piedra de la empresa Doosung Tech, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que la inversión inicial asciende a 500 millones de pesos, y en su primera etapa generará 200 empleos, con miras a iniciar operaciones en abril de 2026.

Por su parte, la empresa Dual generará 800 empleos, con proyecciones de crecimiento hasta 3 mil puestos conforme avance la reactivación económica.

Estas inversiones reflejan la confianza de los empresarios en Monclova y en la estrategia de desarrollo impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con los 13 alcaldes de la región Centro-Desierto.

Además, se proyecta la creación de dos nuevos parques industriales, uno ubicado en los terrenos cercanos a la Puerta 4 de AHMSA y otro al norte de la ciudad, lo que permitirá atraer más inversiones y consolidar a Monclova como un polo regional en innovación y manufactura tecnológica.

El alcalde adelantó que las nuevas inversiones serán anunciadas próximamente, reforzando el compromiso de su administración por diversificar la economía y recuperar los empleos perdidos en años anteriores.