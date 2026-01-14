Fernando González inicia taller de arte sensorial para personas con discapacidad en Coahuila

Con el objetivo de fomentar la inclusión social, el desarrollo personal y la creación de oportunidades laborales, dio inicio el taller de arte sensorial dirigido a personas con discapacidad, informó Fernando González, maestro y coordinador del área de Personas con Discapacidad.

El coordinador destacó que este taller va más allá del desarrollo de habilidades artísticas, ya que busca consolidar una comunidad que impulse la inclusión en distintos ámbitos de la sociedad. "Somos un grupo, una comunidad; de aquí van a salir también conferencistas que estarán luchando por la inclusión en instituciones y empresas, además de motivar la creación de un taller laboral", señaló.

González explicó que este espacio permitirá que las y los participantes desarrollen proyectos productivos, lo que hace fundamental la difusión del taller para invitar a más personas con cualquier tipo de discapacidad que deseen integrarse.

El taller se imparte todos los martes, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, en el Museo Coahuila y Texas. Indicó que no se requiere llevar material ni realizar pago alguno, ya que todo es proporcionado en el lugar.

Asimismo, mencionó que para quienes no cuenten con medios de traslado, el programa apoya con el transporte de al menos cuatro personas hasta la sede del taller.

Enfatizó que la inclusión es responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo a los padres de personas con discapacidad, y subrayó la importancia de generar conciencia entre quienes prestan servicios, especialmente en el transporte público, para garantizar un trato digno y con entendimiento.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta causa, al señalar que más del 16.5 por ciento de la población presenta algún tipo de discapacidad, cifra que aumenta al considerar a personas con enfermedades crónico-degenerativas. "Estamos en esa lucha y seguimos invitando a que más personas se unan por la inclusión", concluyó.