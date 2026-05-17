El padre Mariano Carrillo Alba impulsa formación cristiana en Sabinas

El padre Mariano Carrillo Alba encabezó las actividades que buscan fomentar mayor compromiso familiar dentro de la vida religiosa.

En la Parroquia de San Francisco se llevaron a cabo pláticas presacramentales dirigidas a padres y padrinos de niños que recibieron los sacramentos de primera comunión y confirmación. Las actividades buscan preparar a las familias para asumir el compromiso que implica acompañar a los menores en su formación cristiana.

Se explicó que la jornada se desarrolló durante toda la mañana del domingo, previo a la misa de mediodía oficiada por el padre Mariano Carrillo Alba. La temática se divide en dos partes: una enfocada al aspecto humano y otra a la formación cristiana, con el objetivo de generar un compromiso en padres y padrinos para brindar mejor conocimiento, apoyo y seguridad a sus hijos conforme a lo que se espera en la fe.

Se destacó la importancia de que los adultos reciban esta formación, ya que un padre instruido transmite mejor la enseñanza, un padre seguro ofrece estabilidad y un padre creyente comunica la fe a sus hijos. Por ello, las pláticas se plantean como un espacio de motivación y crecimiento espiritual tanto personal como familiar.

A la actividad asistieron alrededor de trescientas cincuenta personas, entre padres, madres, padrinos y madrinas de quienes recibirán la primera comunión. En aproximadamente quince días se realizará una dinámica similar para el sacramento de la confirmación, siguiendo el mismo esquema de preparación.

Las pláticas iniciaron a las nueve de la mañana y concluyen antes de la celebración eucarística de las doce del día. La parroquia mantiene estas jornadas como parte de su labor de acompañamiento a las familias que solicitan los sacramentos para los menores.